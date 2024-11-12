Pakistan'daki kirli hava o kadar kötü ki uzaydan bile görülebiliyor

Pakistan’daki yetkililer, yoğun kirleticilerin sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle okulları ve halka açık alanları kapattı. Hafta sonu Lahor ve Multan’dan gelen görüntüler, şehirleri saran yoğun dumanın sokakları ve binaları gizlediğini ortaya koydu.

Kışın artan hava kirliliği

Güney Asya’daki hava kirliliği, her yıl kış aylarında çiftçilerin tarımsal atık yakması, kömürle çalışan enerji santralleri, yoğun trafik ve rüzgarsız hava koşulları nedeniyle artış gösteriyor.

Bu dönemde soğuk ve kuru hava kirliliğini hapsederek, sıcak havanın yükseldiği zamanlarda olduğu gibi atmosferde dağılmasını engelliyor.

[NASA Worldview uydu görüntüleri, 10 Kasım 2024'te Pakistan'ın Pencap eyaleti ve Kuzeybatı Hindistan'ın bazı bölgelerinde yoğun smog olduğunu, aynı bölgenin 31 Ağustos 2024'teki durumu ile karşılaştırıldığında gösteriyor.]

Şaşırtıcı düzeyde tehlikeli değerler

Lahor’da bu sezon hava kalitesi endeksi 1200’ü aştı ve IQAir verilerine göre bu değer “tehlikeli” kabul ediliyor. Pencap’ın farklı bölgelerinde de 1000 üzeri ölçümler kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün güvenli seviyenin 110 kat üzerinde olan PM2.5 oranları, bu kirliliğin en küçük ve en tehlikeli bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu partiküller, solunduğunda akciğer dokularına kadar derinlemesine inerek, kalp ve akciğer hastalıkları, kanser ve diğer solunum hastalıklarına yol açabiliyor.

30 binden fazla kişi solunum hastalıkları nedeniyle tedavi edildi

Zehirli dumanın etkisiyle hastaneler ve klinikler solunum rahatsızlıklarından etkilenen hastalarla doldu. Pencap sağlık yetkilileri, Associated Press’e göre duman etkisindeki bölgelerde 30 binden fazla kişinin solunum hastalıkları nedeniyle tedavi edildiğini açıkladı.