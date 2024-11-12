ABD Kongresi'nde UFO duruşması düzenlenecek

Bu oturum, ABD hükümetinin gizli UFO araştırma programlarının detaylarını kamuya açıklama çabalarının bir parçası olarak düzenleniyor.

Oturumun başkanlığını Temsilciler Nancy Mace ve Glenn Grothman üstlenecek.

Yapılan açıklamada, Mace ve Grothman, "Amerikan halkı, federal hükümetin bilgi paylaşımı konusundaki ketum tavrından sıkıldı. Halkın, UFO gözlemleri ve bu olayların yaratabileceği potansiyel tehditler hakkında hükümetin neler öğrendiğini bilmeye hakkı var" ifadelerini kullandı.

Oturumda, eski istihbarat görevlisi Luis Elizondo, emekli ABD Donanması Amiral Tim Gallaudet ve eski NASA Uzay Politikaları Yetkilisi Michael Gold gibi uzman tanıklar dinlenecek.

Elizondo, ABD hükümetinin UFO'larla ilgili bilgileri gizlediğini iddia ederken, Gallaudet ise "tanımlanamayan su altı nesnelerinin ABD deniz güvenliğini tehdit ettiğini" savunuyor.

NASA'nın UAP (Tanımlanamayan Hava Olayı) çalışmalarıyla ilgili olarak ise NASA Başkanı Bill Nelson, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, "Tanımlanamayan hava olaylarının dünya dışı kökenli olduğuna dair bir kanıt bulunmadı, ancak bu konuda öğrenilecek çok şey var" ifadelerine yer vermişti.

Oturum, ABD Savunma Bakanlığı’nın UFO’lara ilişkin gizlilik politikalarını sorgularken, kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi için şeffaflık sağlama yollarını da ele alacak.