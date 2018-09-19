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Yeni Zelanda artık daha fazla mülteci kabul edecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, her yıl ülkeye kabul edilen mülteci sayısını bin kişiden bin 500’e çıkarma kararı aldıklarını söyledi.

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Yeni Zelanda artık daha fazla mülteci kabul edecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koalisyon hükümetinin her yıl ülkeye kabul edilen mülteci sayısında artışa gitme kararı aldığını belirtti.

Ülkeye kabul edilecek mülteci sayısının yüzde 50 artırılarak bin kişiden bin 500'e yükseltildiğini ve uygulamanın 2020 yılından itibaren başlayacağını kaydeden Ardern, "Koalisyon hükümetinin, yıllık mülteci kotası için bu kadar önemli ve tarihi bir artış yapmayı kabul etmesinden gurur duyuyorum. Yapılması gereken şey buydu" dedi.

"Mülteciler Yeni Zelanda’yı daha canlı hale getirmeye katkıda bulunacak"

Kararın sadece mültecilerin hayatını değiştirmeyeceğini hatırlatan Ardern, yetenekleri ve uzmanlıklarıyla ülkeye gidecek mültecilerin Yeni Zelanda’yı daha canlı hale getirmeye katkıda bulunacaklarını söyledi.

Yeni Zelanda, 2016'da dönemin hükümeti tarafından mülteci alımı bin kişiye çıkarılmadan önce 30 sene boyunca her yıl 750 mülteci kabul etmişti. Yeni Zelanda, bunun haricinde Avustralya’ya teknelerle giden mültecilerden her yıl 150 kişiyi ülkeye kabul etmek istiyor. Avustralya ise, söz konusu mültecilerin Yeni Zelanda vatandaşlığını elde etmelerinin ardından iki ülke vatandaşlarına sağlanan haklardan yararlanarak Avustralya’ya gideceklerini varsayarak teklifi kabul etmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Yeni Zelanda, mülteci
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