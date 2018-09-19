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ABD Savunma Bakanlığı'ndan Münbiç itirafı

ABD Savunma Bakanlığı, Haziran ayında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Münbiç'ten çekileceği yönündeki sözünü henüz tutmadığını itiraf etti.

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4 Temmuz'da uygulamaya giren Münbiç Yol Haritası yürürlükte. Ancak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Türkiye'ye verdiği sözü henüz tutamadığını itiraf etti. 

DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon'un sözcüsü Albay Sean Ryan, Münbiç'te az sayıda da olsa YPG'linin bulunduğunu söyledi.

"Anlaşmaya bağlıyız"

Sean Ryan, "Takip ettiğim kadarıyla Münbiç'te çok az YPG'li var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak" dedi.

Türk ve Amerikan ordusunun ortak devriyesinin henüz başlamadığını söyleyen Albay Ryan, eğitimlerin sürdüğünü belirtti.

"Suriye'nin kuzeyinde radar ve füze savunma sistemimiz var"

Sözcüye Suriye'nin kuzeyinde radar ve füze savunma sistemi konuşlandırdıkları iddiası da soruldu.

Albay Ryan iddiayı doğrulayarak, sistemlerin daha önceden yerleştirildiğini ileri sürdü.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: munbic, abd
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