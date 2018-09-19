Yeni eğitim öğretim döneminin açılmasıyla birlikte, Filistinli çocukların zorlu okul yolculuğu da başladı.

Filistin’in Nablus kentinin doğusunda, uzun yıllardır İsrail’in yerleşim yeri programına karşı direnen köy sakinleri, İsrail’in her geçen gün artan göç tehdidi altında yaşamlarını sürdürüyor.

İsrail, köy halkının yeni ev yapması, var olan evleri onarması ve köy yollarının genişletilmesine izin vermiyor.

Köyün çocukları ise, köylerinden bir hayli uzak olan okula gitmek için zorlu bir yolculuğa çıkmak zorunda kalıyor.

Furuş Beyt Decan Okulu öğrencilerinin çoğu, dağların kenarlarına veya bölgedeki çorak tepelere dağılmış ev ve çadırlarda yaşıyor.

Yaz aylarında güneş altında terleyen öğrenciler, kış aylarında ise soğuk havayla mücadele ediyor.

Kışın sel sularından ve kaygan zeminden korkan öğrenciler, yaz aylarında bölgedeki yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmak zorunda kalıyor.

Çocukların birbirleriyle şakalaşmaları, bu zorlu yolculuğu onlar için bir nebze olsun eğlenceli kılıyor.

Aileler ise, her gün çocuklarını bu zorlu yolculuğa korku ve endişe içinde uğurluyor.

150’den fazla öğrencinin eğitim gördüğü Furuş Beyt Decan Okulu, aynı zamanda İsrailli yerleşimcilerin okul arazisini ele geçirmesine karşı da direniyor.

Furuş Beyt Decan Okulu Müdürü ve Köy Meclisi Başkanı Tevfik Hac Muhammed, İsrail’in köylüler üzerinde yürüttüğü göç, yıkım ve işgal politikaları nedeniyle birçok ailenin köyü terk ettiğini söyledi.

Tevfik Hac Muhammed, 2000 yılından önce yedinci sınıfa kadar eğitimin olduğu okulda, 200’den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Muhammed, bugün 11. sınıfa kadar eğitimin olduğu okulun öğrenci sayısının ise ancak 150'ye ulaştığını ifade etti.

Kaynak: Filistin Haber Ajansı (WAFA)