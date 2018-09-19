Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor

Suriye'nin Deyrizor ilindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasında 11 Eylül'de başlayan çatışmalar Heccin ilçesi ile Süse, Bağoz ve Şiife belde hatlarında genişleyerek şiddetli şekilde devam ediyor.

YPG/PKK, ABD ve Fransa'nın desteğiyle söz konusu hatlara kara saldırıları düzenleniyor. DEAŞ'ın düzenlediği bomba yüklü araç saldırılarında şu ana kadar en az 57 YPG/PKK'lı terörist öldü.

DEAŞ'ın esir aldığı YPG/PKK'lıları ise infaz etmeye hazırlandığı öğrenildi.

YPG/PKK, Heccin ve Süse belde merkezini ele geçirmek için saldırılar düzenlese de DEAŞ'a karşı henüz bir ilerleme kaydedemedi. Şiife beldesinde ise diğer hatlara göre çatışmalar daha düşük yoğunlukla sürüyor.

DEAŞ mensupları çatışmaların başlamasının ardından ailelerini Şiife belde merkezine göndermişti.

DEAŞ bölgesinden kaçan sivilleri YPG/PKK alıkoyuyor

Öte yandan yerel kaynaklar, YPG/PKK'nın, saldırılardan kaçan yaklaşık bin sivili, Heccin'de kurduğu kampta zorla alıkoyduğu bilgisine ulaşıldı.

YPG/PKK kamptaki sivillerin gitmelerine yaklaşık bin dolar karşılığında rüşvet alarak izin veriyor. Sivillerin alıkonulduğu kampta su ve yiyecek neredeyse bulunmuyor.

Çöl bölgesinde kurulan kampta akrep ve yılan sokması tehlikesi, sivilleri endişeye sevk ediyor. DEAŞ bölgesinden çıkamayan siviller ise yeterli miktarda yiyeceğin bulunmaması ve aşırı pahalılık yüzünden zor günler geçiriyor.

YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ ise Suriye'de 3 noktada varlığını sürdürüyor. Örgüt, Suriye topraklarının yüzde 3,3'ünü kontrolünde bulunduruyor.

YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa desteğiyle DEAŞ'ı Deyrizor'daki son kalesinden çıkarmak için operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA