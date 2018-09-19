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Filipinler'deki heyelanda ölü sayısı 46'ya yükseldi

Filipinler'de altın madeninde 3 gün önce meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 46'ya çıktı.

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Filipinlerdeki heyelanda ölü sayısı 46ya yükseldi

Filipinler yerel medyasındaki haberlere göre, Banguet eyaletindeki Itogon kasabasında faaliyet gösteren bir altın madeninde yaşanan heyelanın ardından 10 kişinin cesedine daha ulaşıldı.

Hala toprak altında kalan işçilerin olduğu tahmin edilen heyelanda ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

Toprak altında kalan diğer işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bölgedeki altın madenlerinin güvensiz olduğunu belirterek, faaliyetlerin durdurulması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: heyelan, Filipinler, Altın madeni
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