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Brezilya'da firar girişiminde bulunan mahkumlar arasında kavga: 7 ölü

Brezilya'da kapasitesinin üzerinde mahkum bulunduran bir cezaevinden toplu firar girişimi kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi yaralandı.

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Brezilyada firar girişiminde bulunan mahkumlar arasında kavga: 7 ölü

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaleti yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Altamira bölgesindeki bir hapishanede 16 mahkumun gece geç saatlerde havalandırma bacasından kaçma girişiminde bulunduğu kaydedildi.

Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen mahkumların yakalanması sonrası, 120 kadar mahkumun hapishanedeki bazı yerleri ateşe vererek isyan çıkardığı belirtildi.

Mahkumlar arasında kavga çıktı

Açıklamada, isyan sırasında iki karşıt çete üyesi mahkumlar arasında kavga çıktığı ve 7 kişinin öldüğü, en az 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Brezilya'da cezaevlerinde aşırı kapasite sorunu sık sık gündeme gelirken, olayın yaşandığı hapishanenin de 208 kapasiteli olmasına rağmen 374 mahkumu bulundurduğu açıklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkum, Firar, cezaevi, Brezilya
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