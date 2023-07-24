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Dünya
BBC 24.07.2023 09:19

Yeni Zelanda Adalet Bakanı, alkollü araç kullanırken kaza yapması sonrası istifa etti

39 yaşındaki Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan, bir araba kazası sonrası gözaltına alınması ve alkollü olduğunun ortaya çıkması sonrası istifa etti.

Yeni Zelanda Adalet Bakanı, alkollü araç kullanırken kaza yapması sonrası istifa etti

Allan, dikkatsiz araç kullanmak ve gözaltına direnmekle suçlanıyor.

Pazar gecesi Wellington’da gerçekleşen trafik kazasında ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

Gözaltına alınması sonrası Allan, polis karakoluna götürüldü ve burada dört saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Allan, ileriki bir tarihte, hakkındaki suçlamalarla ilgili mahkemeye çıkacak.

Eski Bakan, şimdilik parlamento üyesi olarak kalmaya devam edecek.

Konuyla ilgili bir basın toplantısı yapan Başbakan Chris Hipkins, “Bakanlık görevini devam ettirmesinin sürdürülemez olduğuna kanaat getirdi. Özellikle de Adalet Bakanı olarak...” dedi.

Eski Bakan Allan, daha önceden başka bakanlık görevlerinde de bulunmuştu. Yakın zamanda, “kişisel zorluklar” nedeniyle izin aldığı da biliniyordu.

Geçen ay partneri ile yaşadığı ayrılığı doğrulayan Allan'a, çalışanlarıyla “kötü iş ilişkileri” içerisinde olduğu suçlaması da yöneltilmişti.

Allan yaptığı açıklamada, “Dün yaptıklarım iyi olmadığımı gösteriyor” dedi ve siyasetteki geleceğini de değerlendireceğini ekledi.

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