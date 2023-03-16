Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 06:19Son Güncelleme: Kaynak: USGS
Yeni Zelanda açıklarında 7 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: AP]
Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 22,1 kilometre derinlikte kayda geçti.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, bölgede tsunami tehdidi olmadığını duyurdu.
Etiketler: Deprem Yeni Zelanda
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