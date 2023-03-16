İsrail'de Netanyahu hükümetinin, Yüksek Mahkeme'nin yasama üzerindeki yetkilerini kısıtlayan düzenlemesi krize yol açtı.

On binlerce kişinin ülke çapında düzenlediği gösteriler 10 haftayı geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, kriz nedeniyle iç savaş uyarısında bulundu.

Herzog, "Son birkaç hafta, İsrail ekonomisine, güvenliğine, bütünlüğüne zarar vererek bizi parçaladı" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı, krizin aşılması için "Halk Tasarısı" önerdi

Herzog, krizin aşılması için "Halk Tasarısı" olarak adlandırılan önerisini açıkladı.

Tasarının meclisi, hükümeti ve yargı sistemini güçlendireceğini belirterek, "Devlet yıkılmamalı" ifadesini kullandı.

Herzog'un önerdiği halk tasarısının detaylarını ise İsrail medyası paylaştı. Buna göre tasarı, Yargıçları Atama Komitesi'nde çoğunluğun hükümet koalisyonuna verilmemesini, bunun yerine 11 üyeden sadece 5'inin koalisyona verilmesini içeriyor.

Tasarı ayrıca, Yüksek Mahkeme'nin, İsrail'de yarı anayasa sayılan Temel Yasalar üzerinde adli denetim yapamayacağına da yer veriyor.

Netanyahu öneriyi reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Herzog'un halk tasarısı önerisine olumsuz yanıt verdi. Önerinin mevcut durumu daha da kötüleştireceğini öne sürdü.