Libya'da uzun süren istikrarsızlık ve çatışmaların ardından Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkeyi 24 Aralık 2021'de seçime götürecek yol haritası üzerinde anlaştı.

Ülkeyi seçimlere götürecek geçici otorite için ise İsviçre'de seçim yapılıyor.

Pazartesi günü başlayan seçimlerde bugüne kadar 1, 2 ve 3'üncü aşamalar geçildi.

Şimdi forum üyeleri 50+1 almak için yarışacak ve en fazla oyu alan iki liste için oy kullanacak.

Oylanacak 1. liste üyeleri

Muhammed Yunus el-Menfa (Başkanlık Konseyi Başkanı)

Musa el-Koni (Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı)

Abdullah el-Lafi (Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı)

Abdülhamid ed-Dıbeybe (Başbakan)

Oylanacak 2. liste üyeleri

Akila Salih (Başkanlık Konseyi Başkanı)

Usame Cüveyli (Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı)

Abdülmecid Seyf en-Nasr (Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı)

Fethi Başağa (Başbakan)

Peki, yeni seçilecek Başkanlık Konseyi'nin, Başkanlık Konseyi Başkanı'nın ve kurulacak Milli Birlik Hükümeti ile Başbakan'ın görev ve yetkileri neler?

Sizler için derledik..

BM Libya Misyonu’nun açıklamasına göre, Siyasi Diyalog Forumu’nda yapılan oylama ile seçilen Başkanlık Konseyi üyelerinin (Başkan ve iki yardımcısının) görevleri şunlar:

1- Başkanlık Konseyi, bütün kararlarını oy birliği ile almak zorundadır. Oy birliği olmaksızın alınan kararlar geçersizdir.

2- Başkanlık Konseyi, Libya Ordusu’nun Başkomutanlık makamını uhdesinde bulundurur.

3- Parlamentonun onayının akabinde savaş ya da barış ilan edebilir.

4- Yabancı temsilcilikler için güven mektubunu alır.

5- Dışişleri ve Savunma Bakanlarının atanması sırasında hükümete görüş bildirir.

6- Ulusal Uzlaşı Müzakere Yüksek Kurulu’nu kurmaya yetkilidir.

7- İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nı tayin ya da azledebilir.

8- Başbakan’ın önerisiyle dış temsilciliklere görevli atayabilir ya da azledebilir.

Başkanlık Konseyi Başkanı'nın görevleri

Başkanlık Konseyi’nin çalışmalarına başkanlık eder.

Devleti iç ve dış ziyaretlerde, protokolde temsil eder.



Milli Birlik Hükümeti’nin görev ve yetkileri

1- Başkanlık Konseyi’nin yetkileri hariç, devletin en büyük idari organıdır.

2- 24 Aralık 2021’de yapılması planlanan seçimler için gerekli çalışmaları yapar.

3- Libya Siyasi Diyalog Forumu’nda kararlaştırılan önceliklere göre, kendi süresi içinde hükümet programını yapar.

4- Genel bütçeyi yapar.

5- Kendisine bağlı kurumlarda yapısal değişiklik kararları alabilir.

Başbakan’ın görevleri

Hükümeti yönetmek ve bakanlıkların çalışmalarını takip etmekle görevlidir.

Hükümetin aldığı kararları onaylar.

Başbakan, hükümet üyelerini ve Libya Diyalog Forumu’nda belirlenen yol haritasına uygun hükümet programını en geç 12 gün içerisinde parlamentoya sunmalıdır.

Parlamento en geç 12 gün içerisinde güvenoyu vermelidir. Eğer güvenoyu alınamazsa Libya Diyalog Forumu karara bağlamakla yükümlüdür.

Libya'yı seçimlere taşımak için BM girişimi

Birleşmiş Milletler Libya Misyonu (UNSMIL) tarafından, Libya'nın farklı kesimleri ve coğrafi bölgelerini temsilen seçilen 75 kişinin yürüttüğü Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun oturumlarına, UNSMIL Temsilcisi ve BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams liderlik ediyor.

LSDF'nin en önemli hedeflerinden biri, Libya krizinin siyasi çözümü için ülkeyi Başkanlık ve Parlamento seçimlerine götürerek Libyalıların oylarıyla ülkede yeni bir yönetim seçilmesini sağlamak.

Forum kapsamında seçilen yürütme otoritesi, devlet kurumlarını birleştirmek ve ilan edilen tarihte ülkeyi seçimlere hazırlamakla görevlendirilecek.