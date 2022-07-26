COVID -19 vakalarındaki artış devam ederken, bilim insanları yüz maskeleri de dahil olmak üzere virüse karşı korunmanın çeşitli yolları hakkında giderek daha fazla araştırma yapıyor.

Araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir zar bazlı solunum maskesi, SARS-CoV-2 spike proteinlerini onlarla temas ettiğinde yakalayabiliyor ve devre dışı bırakabiliyor.

Bu sivri proteinler, virüsün vücuda girdikten sonra konakçı hücrelere girmesine izin veren şeyler olarak tanımlanıyor.

Testlere göre, hedeflenen havadaki parçacıkların neredeyse yüzde 99'u yeni maske tarafından filtrelenebiliyor ve bu da enfeksiyondan kaçınma söz konusu olduğunda kullanıcılara hayati bir ekstra koruma katmanı sağlıyor.

Kentucky Üniversitesi'nden kimya mühendisi Dibakar Bhattacharyya , "Bu yeni malzeme, N95 maskesinin yaptığı gibi virüsü filtreleyebilir, ancak aynı zamanda onu tamamen devre dışı bırakan antiviral enzimler içerir. Bu yenilik, virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilecek SARS-CoV-2'ye karşı başka bir koruma katmanı" dedi.

Araştırmacılar, sentetik parçacıklar üzerinde hareketsiz hale getirilmiş SARS-CoV-2 spike proteinlerini kullanarak maskeleri test etti.

Maske, koronavirüs boyutundaki aerosollerin geçmesini durdururken , temastan sonraki 30 saniye içinde sivri proteinleri de yok etti.

Ancak bu maskelerin ne zaman piyasaya sürülebileceğine dair bir açıklama henüz yok.