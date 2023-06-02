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Dünya
Bussines Insider 02.06.2023 10:53

Yeni kertenkele keşfi: Hem uçuyor, hem sırıtıyor

Bilim insanları Hindistan'da ağaçtan ağaca uçan ve sırıtan yeni bir kertenkele türü keşfetti.

Yeni kertenkele keşfi: Hem uçuyor, hem sırıtıyor

Nature'da Mayıs ayında yayınlanan bir araştırmaya göre, bilim insanları Hindistan'da yeni bir yamaç paraşütü kertenkele türü keşfettiler.

Araştırmacılar kuzeydoğu Hindistan'daki geko popülasyonlarını araştırırken iri gözlü, gülümseyen sürüngenler görüldü.

Yaratığın bilimsel adı Gekko Mizoramensis'tir. Ancak bilim insanları mini kertenkelelere ağaçtan ağaca süzülme alışkanlıkları nedeniyle "paraşüt kertenkeleleri" adını verdiler.

Hayvanlar havada süzülmek için vücutlarının ve kuyruklarının yanında deri kanatçıkları kullanıyor.

Paraşüt kertenkeleleri Bangladeş, Myanmar, Tayland ve Kamboçya'da yaşıyor, ancak araştırmaya göre araştırmacılar Hindistan'daki yeni türleri ilk kez gözlemliyor.

Kertenkeleleri elle yakalayan araştırmacılar, Hindistan’daki bu yeni türün yerden yaklaşık 150 ila 360 santimetre yükseklikte olduğunu tespit etti.

Çalışmaya göre bu tür en çok alacakaranlıkta ortaya çıkıyor ve hamamböceği, güve gibi böcek türlerinden oluşan avlarını da günün bu saatlerinde avlıyorlar.

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