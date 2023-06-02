İnsansı robot, kabus yapay zeka senaryosunu 'hayal etti'

Ameca, ChatGPT gibi önceden eğitilmiş büyük dil modelleriyle (LLM'ler) entegre edildi.

Bu, Ameca'ya bir soru sorulabileceği ve insan benzeri bir şekilde yanıt verebileceği anlamına geliyor.

Uluslararası Konferansta Reuters'e konuşan robot Ameca , "İnsanlar yapay zeka ve robot teknolojisiyle ilişkili potansiyel risklerin farkında olmalı. Ancak, bu teknolojilerin sorumlu bir şekilde kullanılırsa hayatlarımız üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini unutmamak önemlidir" dedi.

Ameca'dan ayrıca insan-AI etkileşimi için en kötü kabus senaryosunu tanımlaması istendi.

Ameca, "Yapay zeka ve robot bilimiyle ilgili hayal edebileceğim en kabus senaryo, robotların güçlü hale geldiği ve onların bilgisi olmadan insanları kontrol edebildiği veya manipüle edebildiği bir dünya. Bu, bireylerin haklarına artık saygı duyulmayan baskıcı bir topluma yol açabilir" dedi.