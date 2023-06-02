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Dünya
Reuters 02.06.2023 16:14

İnsansı robot, kabus yapay zeka senaryosunu 'hayal etti'

İngiltere merkezli Engineered Arts tarafından geliştirilen insansı robot Ameca, insan-yapay zeka etkileşimi için en kötü kabus senaryoyu tanımladı. "Gelecekte olumsuz sonuçlardan kaçınmak için bu teknolojilerin sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak için şimdi adımlar atmalıyız" dedi.

Ameca, ChatGPT gibi önceden eğitilmiş büyük dil modelleriyle (LLM'ler) entegre edildi.

Bu, Ameca'ya bir soru sorulabileceği ve insan benzeri bir şekilde yanıt verebileceği anlamına geliyor.

İnsanı en iyi taklit eden robot: Ameca
İnsanı en iyi taklit eden robot: Ameca

Uluslararası Konferansta Reuters'e konuşan robot Ameca , "İnsanlar yapay zeka ve robot teknolojisiyle ilişkili potansiyel risklerin farkında olmalı. Ancak, bu teknolojilerin sorumlu bir şekilde kullanılırsa hayatlarımız üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini unutmamak önemlidir" dedi.

Ameca'dan ayrıca insan-AI etkileşimi için en kötü kabus senaryosunu tanımlaması istendi.

Ameca, "Yapay zeka ve robot bilimiyle ilgili hayal edebileceğim en kabus senaryo, robotların güçlü hale geldiği ve onların bilgisi olmadan insanları kontrol edebildiği veya manipüle edebildiği bir dünya. Bu, bireylerin haklarına artık saygı duyulmayan baskıcı bir topluma yol açabilir" dedi.

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İnsansı robot, kabus yapay zeka senaryosunu 'hayal etti'
İnsansı robot, kabus yapay zeka senaryosunu 'hayal etti'
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