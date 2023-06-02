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Dünya
HawaiiNewsNow 02.06.2023 09:56

Arabasında GPS'i takip etti, kendini denizin içinde buldu

ABD'nin Hawaii eyaletinde GPS'i takip eden araç denize düştü. Olay aynı bölgede bir ayda ikinci kaza oldu.

Sürücü polise, bir tekne rampasından aşağı dönüş yaparken GPS talimatlarını takip ettiğini söyledi.

Görünüşe göre GPS, suyun büyük bir su birikintisi olduğunu düşündü.

Hawaii Adası polisi, olayın akşam 20.00 sıralarında meydana geldiğini ve 2020 Ford Edge'in sürücü dışarı çıkana kadar "derin suda" kaldığını söyledi.

Arabası denizin dibini boylamadan çıkmayı başaran talihsiz kadın, yara almadan kurtuldu.

Adı açıklanmayan bir görgü tanığı, yerel haber kanalı Hawaii News Now'a sürücünün başına gelene çok yavaş tepki verdiğini ifade etti:

Biraz yavaş davrandı. Dışarı çıkmadan önce sırt çantasını, cüzdanını ve alabildiği bütün eşyalarını aldı. Biraz rahatsız oldum çünkü araba su altına inmeye başlar başlamaz kadının başının belaya gireceğini biliyordum.

Benzer bir olay 29 Nisan'da da meydana gelmişti. Bir araçtaki iki turist, aynı yerde GPS'in yönlendirmesiyle suya dalmıştı. 

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GPS'i takip eden araç denize düştü
GPS'i takip eden araç denize düştü
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