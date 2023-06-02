Arabasında GPS'i takip etti, kendini denizin içinde buldu

Sürücü polise, bir tekne rampasından aşağı dönüş yaparken GPS talimatlarını takip ettiğini söyledi.

Görünüşe göre GPS, suyun büyük bir su birikintisi olduğunu düşündü.

Hawaii Adası polisi, olayın akşam 20.00 sıralarında meydana geldiğini ve 2020 Ford Edge'in sürücü dışarı çıkana kadar "derin suda" kaldığını söyledi.

Arabası denizin dibini boylamadan çıkmayı başaran talihsiz kadın, yara almadan kurtuldu.

Adı açıklanmayan bir görgü tanığı, yerel haber kanalı Hawaii News Now'a sürücünün başına gelene çok yavaş tepki verdiğini ifade etti:

Biraz yavaş davrandı. Dışarı çıkmadan önce sırt çantasını, cüzdanını ve alabildiği bütün eşyalarını aldı. Biraz rahatsız oldum çünkü araba su altına inmeye başlar başlamaz kadının başının belaya gireceğini biliyordum.

Benzer bir olay 29 Nisan'da da meydana gelmişti. Bir araçtaki iki turist, aynı yerde GPS'in yönlendirmesiyle suya dalmıştı.