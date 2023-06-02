Twitter'ın yeni güvenlik şefi de istifa etti

Haziran 2022'de Twitter'a katılan Irwin, ekibin başına Kasım ayında önceki başkan Yoel Roth'un istifa etmesiyle geldi.

Irwin'in ayrılışı, markaların uygun olmayan içeriğin yanında görünmekten çekinmesi nedeniyle platformun reklam verenleri elde tutmakta zorlanması haberlerinin ardından gerçekleşti.

Musk'ın satın alınmasından bu yana Twitter, maliyetleri önemli ölçüde azalttı ve aralarında zararlı ve yasa dışı içeriği önleme, seçim bütünlüğünü koruma ve sitede doğru bilgileri ortaya çıkarma çabalarında çalışan binlerce çalışanı işten çıkardı.

Musk, Twitter'daki yanıltıcı bilgilerle mücadele etmenin bir yolu olarak, kullanıcıların tweet'lere bağlam eklemesine olanak tanıyan Topluluk Notları adlı bir özelliği tanıttı.

Şirket ayrıca, denetleme çabaları nedeniyle düzenleyiciler tarafından giderek artan bir incelemeyle karşı karşıya.

Twitter, AB'de yaklaşan internet kurallarına uymayı taahhüt ettiğini söylerken, dezenformasyonla mücadele etmek için Avrupa Birliği ile yaptığı gönüllü anlaşmadan çekildi.

Musk, bu ayın başlarında Twitter'ın yeni CEO'su olması için eski NBC Universal reklam şefi Linda Yaccarino'yu işe aldığını duyurdu .