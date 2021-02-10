ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna (USGS) göre, deprem, Yeni Kaledonya'nın Vao bölgesine 415 kilometre uzaklıkta ve yerin 10 kilometre altında kaydedildi.

Depremin merkez üssünün yerleşim yerlerine uzak olması sebebiyle önemli mal veya can kaybı beklenmediği bildirildi.

Bazı bölgelere tsunami uyarısı

ABD Tsunami Uyarı Merkezi Yeni Zelanda, Fiji, Vanuatu ve diğer Pasifik adaları için tsunami uyarısı yaptı.