Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AP, AA
Yeni Kaledonya açıklarında 7,7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusundaki Yeni Kaledonya açıklarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna (USGS) göre, deprem, Yeni Kaledonya'nın Vao bölgesine 415 kilometre uzaklıkta ve yerin 10 kilometre altında kaydedildi.
Depremin merkez üssünün yerleşim yerlerine uzak olması sebebiyle önemli mal veya can kaybı beklenmediği bildirildi.
Bazı bölgelere tsunami uyarısı
ABD Tsunami Uyarı Merkezi Yeni Zelanda, Fiji, Vanuatu ve diğer Pasifik adaları için tsunami uyarısı yaptı.
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