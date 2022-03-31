Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 09:00Son Güncelleme: Kaynak: USGS
Yeni Kaledonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Tadine bölgesine 278 kilometre mesafede kaydedilen deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, sarsıntının ardından verdiği tsunami uyarısını iptal etti.
İlk olarak 7,2 olarak duyurulan depremin büyüklüğü 6,8 olarak revize edildi.
Etiketler: Deprem
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