ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, Tadine bölgesine 278 kilometre mesafede kaydedilen deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, sarsıntının ardından verdiği tsunami uyarısını iptal etti.

İlk olarak 7,2 olarak duyurulan depremin büyüklüğü 6,8 olarak revize edildi.