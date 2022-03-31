Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AP
Avustralyalı gazeteci Cheng Lei casusluk suçlamasıyla Çin'de yargılanıyor
[Fotoğraf: AFP]
Çin asıllı Avustralyalı gazeteci Cheng Lei'nin casusluk suçlamasıyla yargılanmasına Pekin'de başlandı.
Avustralya'nın Pekin Büyükelçisi Graham Fletcher, mahkeme dışında gazetecilere verdiği demeçte, "devlet sırlarını içerdiği" gerekçesiyle söz konusu duruşmaya alınmadığını belirtti.
Gizli yürütülen sürecin doğruluğuna güvenemeyeceklerini söyleyen Fletcher, Avustralya'nın, Çin ile arasındaki konsolosluk anlaşması uyarınca Cheng'in haklarını ve çıkarlarını savunmaya devam edeceğini söyledi.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) eski sunucusu Cheng Lei, devlet sırlarını yurt dışına aktarma şüphesiyle 19 aydır tutuklu bulunuyor.
Etiketler: Avustralya Çin Casusluk
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