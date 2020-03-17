Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçlerinden yapılan açıklamada, Hudeyde'nin Es-Salih bölgesinde Husilerin ordu güçlerine ait ağır silahlarla saldırdığı ve şiddetli çatışmalar çıktığı belirtildi.

Çatışmalarda Husular onlarca ölü ve yarılı olduğu ifade edilen açıklamada, sayıya ilişkin bilgi verilmezken, Husilerin çatışmalar sonucu geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Beyt el-Fakih ilçesinde Husilere ait 3 silah deposunu imha yaptığı kaydedildi.

Husilerden ihlal suçlaması

Hudeyde'de ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

SABA'da yer alan haberde, Yemen ordusunun Hudeyde'de çeşitli bölgelere katyuşa füzeleriyle saldırdığı iddia edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Yey hükümeti ile Husiler arasında ateşkesin uygulanması için Hudeyde'de Ekim 2019'da 5 izleme noktası kurmuştu.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 13 Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in başarılı taraflarının karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.