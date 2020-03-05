Orduya bağlı Amalika Güçleri'nden yapılan açıklamada, Husilerin Hudeyde'nin güneyinde yer alan Ed-Dureyhimi, Et-Tuhayta ve El-Faze ilçelerindeki hükümet güçlerine ait mevzilere sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Hükümet güçlerinin sızma girişimine karşılık vermesiyle çıkan çatışmada Husi militanlardan 14'nün öldüğü, 28'nin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, hükümet güçlerinin saflarında ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler Hudeyde kent merkezi ile limanı, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında bulunduruyor.