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Yemen'in Hudeyde kentinde 14 Husi militan öldürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalarda 14 militanın öldüğü, 28 militanın yaralandığı açıklandı.
Orduya bağlı Amalika Güçleri'nden yapılan açıklamada, Husilerin Hudeyde'nin güneyinde yer alan Ed-Dureyhimi, Et-Tuhayta ve El-Faze ilçelerindeki hükümet güçlerine ait mevzilere sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.
Hükümet güçlerinin sızma girişimine karşılık vermesiyle çıkan çatışmada Husi militanlardan 14'nün öldüğü, 28'nin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, hükümet güçlerinin saflarında ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Husiler Hudeyde kent merkezi ile limanı, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında bulunduruyor.
Etiketler: Yemen Hudeyde Husi militanlarSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 00:52
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