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Macaristan'da ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgını dünyanın farklı bölgelerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Virüsün görüldüğü ülkelerin arasına Macaristan da katıldı.
Macaristan Başbakanı Orban, ülkede 2 kişide yapılan yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.
Virüs tespit edilen 2 kişinin, Macaristan'da eğitim gören İran vatandaşları olduğunu kaydeden Orban, söz konusu kişilerin hastanede tedavi gördükleri bilgisini paylaştı.
Etiketler: koronavirüs salgınSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 21:38
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