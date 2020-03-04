İran'da ölümcül virüs önlemler alınmaya çalışılsa da durdurulamıyor. Gittikçe yayılıyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani virüsün neredeyse tüm eyaletlere sıçradığını duyurdu.

Ülkede hükümet yetkililerin ülke dışına çıkışı yasaklandı

Tahran, virüse karşı önlemleri de artırıyor. İran'da üst düzey bürokratlarda ardı ardına virüs tespit edilmesinin ardından, hükümet yetkililerinin yurt dışına çıkışı yasaklandı. Ülkede şimdiye kadar 23 milletvekili ile sağlık bakan yardımcısı, sanayi bakanı ve cumhurbaşkanı yardımcısında koronavirüse rastlandı. 1 milletvekili ile dini lider Hamaney'in danışmanlarından biri hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'de de koronavirüs olduğu iddia edildi, ancak iddia resmi makamlarca teyit edilmedi.

İranlılar, uyarıların ardından alışveriş merkezi ve kalabalık alanlardan uzak duruyor. Mecbur olmadıkça sokaklara da çıkmıyorlar.

Sağlık malzemelerini stoklamakla suçlanan 22 kişi gözaltına alındı

İran'da sağlık malzemelerini stoklamakla suçlanan 22 kişi gözaltına alındı. Stoklanan yaklaşık 20 milyon 600 bin koruyucu maske, milyonlarca medikal eldiven ve dezenfekte edici madde operasyonlarda ele geçirildi.

Cuma namazı kılınmayacak

Ülkede virüsün yayılmasını önlemek amacıyla da tüm eyalet merkezlerinde bu hafta cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

Irak Sınır Komisyonu'ndan da İran ve Kuveyt'le 8 marttan itibaren bir hafta boyunca ticaretin durdurulduğu açıklaması geldi.