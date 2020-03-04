Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna yeni başkanını seçti
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Parlamento'su Başbakan Oleksi Honçaruk'un istifası üzerine yeni Başbakan olarak Denis Şimigal'i seçti.
Eski Başbakan Oleksi Honçaruk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi eleştirdiği ses kaydının ortaya çıkması üzerine 17 Ocak'ta istifasını sundu.
Ancak Zelenskiy istifasını kabul etmeyip kendisine bir şans daha verdiğini söyledi.
Zelenskiy, Honçaruk'un ikinci istifa talebini ise kabul etti.
Zelenskiy’nin talebi üzerine Ukrayna Parlamentosu'nda yapılan olağanüstü oturumda Başbakan Yardımcısı Denis Şimigal yeni Başbakan olarak seçildi.
Etiketler: Ukrayna başkanlık seçimiSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 21:34
Son Haberler
- 21:39
- 21:38
- 21:33
- 20:36
- 20:29
Sıradaki Haber
Toyota 1,2 milyon aracını geri çağırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz