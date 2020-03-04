Eski Başbakan Oleksi Honçaruk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi eleştirdiği ses kaydının ortaya çıkması üzerine 17 Ocak'ta istifasını sundu.

Ancak Zelenskiy istifasını kabul etmeyip kendisine bir şans daha verdiğini söyledi.

Zelenskiy, Honçaruk'un ikinci istifa talebini ise kabul etti.

Zelenskiy’nin talebi üzerine Ukrayna Parlamentosu'nda yapılan olağanüstü oturumda Başbakan Yardımcısı Denis Şimigal yeni Başbakan olarak seçildi.