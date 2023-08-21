Açık 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.08.2023 05:43

Yemen'in başkentinde elektrik sisteminin yüzde 80'i durdu

Yemen'in geçici başkenti Aden'de yakıt sıkıntısından dolayı elektrik sisteminin yüzde 80'i hizmet dışı kaldı.

Yemen'in başkentinde elektrik sisteminin yüzde 80'i durdu

Yemen Elektrik Kurumu yazılı açıklamasında, Elektrik ve Enerji Bakanlığının elektrik santrallerinin minimum düzeyde çalışmayı sürdürebilmesi için akaryakıt sağlamak yönünde büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

Hükümetin yakıt temini sorununa müdahale etmesi ümidine rağmen, çağrılara cevap verilmediği ifade edilen açıklamada, böylece kentteki elektrik sisteminin yüzde 80'inden fazlasının durduğu vurgulandı.

Kentte elektrik kesintileri günde 19 saati bulabiliyor.

Geçici Başkent Aden'de 5 enerji üretim santrali yer alıyor.

ETİKETLER
Yemen Elektrik
Sıradaki Haber
Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:14
Pakistan'ın eski Dışişleri Bakanı Kureyşi "devlet sırlarını ifşa" suçlamasıyla gözaltına alındı
06:13
Somali hükümeti Tiktok, Telegram ve 1XBET'i yasaklıyor
06:11
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka'yı ziyaret etti
06:10
Japonya Başbakanı Kişida, Fukuşima'daki atık suyun tahliye planında "güvenlik sözü" verdi
05:55
İstanbul'da 447 kilo uyuşturucu ele geçirildi
05:49
Düğün yemeğinden zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Türkiye'nin "dijital birliği" sahaya çıktı
Türkiye'nin "dijital birliği" sahaya çıktı
FOTO FOKUS
Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi
Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ