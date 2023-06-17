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Dünya
AA 17.06.2023 23:26

Yemen'in başkenti Sana'dan 7 yılın ardından Suudi Arabistan'a ilk uçak havalandı

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'dan 7 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a ilk uçuş gerçekleştirildi.

Yemen'in başkenti Sana'dan 7 yılın ardından Suudi Arabistan'a ilk uçak havalandı

Sana'a Uluslararası Havaalanı'ndan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'in ulusal hava yolu şirketi Yemenia Airways'a ait bir uçağın Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandığını belirtti.

Söz konusu seferin 2016'dan bu yana Suudi Arabistan'a ilk ticari uçuş olduğunu kaydeden yetkili, uçağın hac farizasını yerine getirmek için yola çıkan 275 Yemenliyi taşıdığını kaydetti.

Sana Uluslararası Havaalanı'ndan 2016'dan bu yana yalnız 2022'de Ürdün'ün başkenti Amman'a uçuşlar yapılabilmişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Yemenli hacı adaylarının Sana Havalimanı'ndan Kral Abdulaziz Havalimanı'na direkt gelmeleri kararının Yemen halkının acılarını hafifletmek adına Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla alındığı belirtilmişti.

Yemen'den 2015 yılından bu yana hac ve umreye gitmek isteyenler iç savaş nedeniyle Sana Havalimanı dışındaki alternatif hava ve kara yollarını kullanmak zorunda kalıyordu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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