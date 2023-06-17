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Dünya
AA 17.06.2023 22:42

ABD'de HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi

ABD'de primatlar üzerinde yapılan bir araştırmada, Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu'na (AIDS) yol açan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV), kök hücre nakli ile tedavi edildi.

ABD'de HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi
[Fotograf: AA]

SciTech Daily'nin haberine göre, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, HIV duyarlılığı gösterdiği için AIDS araştırmalarında sıklıkla kullanılan HIV taşıyıcısı makaklar üzerinde çalıştı.

Araştırmada, HIV taşıyıcısı 8 makaktan 4'üne sağlıklı donörlerden kök hücre nakli yapıldı.

Kök hücre tedavisi yapılan 4 makaktan nakil sonrası gelişen graft versus host hastalığı (GVHH) tedavi edilen 2 makak HIV'i yendi.

Söz konusu iki makak, tedavilerin üzerinden 4 sene geçmesine rağmen yaşamını HIV'i negatif halde sürdürdü.

Tedavi edilen makak grubundaki HIV'in önce kandan daha sonra lenf düğümlerinden temizlendiğine dikkati çeken araştırmacılar, hücre nakli tedavisi sonrasında iyileşme belirtisi gösteren insanlarda ise lenf bezlerinde birikmiş HIV'nin dolaşıma girmesiyle hastalığın tekrar nüksettiğini düşünüyor.

Araştırmanın yazarlarından Richard Maziarz, "Araştırma sonuçlarımız başka türlü ulaşamayacağımız cevaplar için makak çalışmalarıyla insan araştırmalarının bağlantılı yürütülmesinin önemini gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar ilerleyen süreçlerde başarıyla tedavi ettikleri iki makaktaki bağışıklık sistemlerinin saldırdığı molekülleri tespit etmeyi planlıyor.

Çalışma, dünya çapında yaklaşık 38 milyon insanı etkileyen AIDS'in kesin tedavisinin önünü açabilir.

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