Muammer El-Eryani, Twitter'daki hesabından, Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkede yaptıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güneydeki Sokotra ili merkezini ele geçirmek için GGK'ye bağlı silahlı milislerin Yemen hükümet güçleriyle çatıştığı bilgisinin hemen ardından yazan Eryani, "Yemen haince ve korkakça sırtından hançerlendi. Husi darbesi ve ardından gelen bu tavırlar, bu zor bir sınav." ifadelerini kullandı.

Eryani, ayrılıkçı GGK'ye destek veren BAE'ye işaret ederek, bazı ülkelerin Yemen'deki savaşı kendi savaşları olarak gördüğünü ancak bazılarının ise yaptıklarıyla kendilerini utanç verici bir rezilliğin içine düşürdüklerini söyledi.

"Tarih kimseyi affetmez. Yemen'i bölmek isteyen vehim içindedir. Ne coğrafya okumuş ne de tarih" diyen Eryani, ülkesinin bölünmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Ülkesini bölmeye çalışanlara ağır eleştirilerini sürdüren Eryani, "Kendi küçük ve acil çıkarları için büyük Yemen'den bir parça bölebilecek kadar Yemenlilerde bir acziyet olduğunu düşünen kimse ahmaktır." dedi.

Perşembe gecesi, Yemen'in güneyindeki Sokotra ili merkezi Hadibu'yu ele geçirmek için BAE destekli GGK milisleri Yemen hükümet güçleriyle çatışmaya başlamıştı.

Yemen hükümeti ile GGK arasında yapılan "Sokotra'da askeri gerginliği sona erdirme" anlaşması gereği sabaha karşı hükümet ve koalisyon güçlerinden ortak bir güç güvenliğin sağlanması için Hadibu'da görevlerine başladı.