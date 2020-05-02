Şili'nin başkenti Santiago'da geçen yıl hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların başlıca toplanma yeri İtalya Meydanı'nda 1 Mayıs nedeniyle çeşitli sendikaların çağrısıyla COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlere rağmen gösteri düzenlendi.

Gösteride aralarında 9 Mayıs'a kadar zorunlu karantinada kalması gereken ve COVID-19 virüsü tespit edilen bir kişinin de olduğu 57 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan toplanma yasağı kararına uyulmaması nedeniyle 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan ülkenin çeşitli yerlerinde de 1 Mayıs nedeniyle düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesiyle birçok kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Nüfusu 18 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Şili'de şu ana kadar 17 bin 8 kişide görülen COVID-19 nedeniyle 234 kişi hayatını kaybetti.