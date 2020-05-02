Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ, Salahaddin'e bağlı Mikeyşife ve Beled bölgelerinde Haşdi Şabi'ye saldırdı. Saldırıda milis güce bağlı 10 kişi öldü.

Yaralıların ise yakın çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.