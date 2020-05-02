Haber Giriş: Kaynak: AA
DEAŞ'tan Haşdi Şabi'ye saldırı: 10 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı 10 kişinin öldüğü açıklandı.
Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ, Salahaddin'e bağlı Mikeyşife ve Beled bölgelerinde Haşdi Şabi'ye saldırdı. Saldırıda milis güce bağlı 10 kişi öldü.
Yaralıların ise yakın çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
Etiketler: DEAŞ haşdi şabi saldırı IrakSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:40
Sıradaki Haber
Venezuela'da hapishanede ayaklanma: 17 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz