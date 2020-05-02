COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 401 bin 189'a ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 131 bin 452 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 242 bin 988 vakayla İspanya, 207 bin 428 ile İtalya, 177 bin 454 ile İngiltere, 167 bin 436 ile Fransa ve 164 bin 77 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 875 vaka kayda geçti.