Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Biriminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marib'deki sığınmacı kampında 3 çocuğun donarak öldüğü ifade edildi.

Yemenlilerin yaşadığı sığınma kamplarının, en temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra çocuklar, kadınlar ve yaşlıları soğuktan koruyacak imkanlardan da yoksun olduğu belirtilen açıklamada, insani yardım kuruluşlarının bu alanda yardım sağlayamadığı söylendi.

Marib Vali Yardımcısı Abdurabbu Miftah, kasım ayında, "Marib'in güney bölgelerinden Husi milisleri tarafından yakın zamanda yerinden edilen binlerce aile var. Bu aileler hala açıkta yaşıyor ve insan yaşamının en temel gereksinimlerinden yoksun" demişti.

Çatışmalarda 233 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar devam ediyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Nüfusun yüzde 80'inin insani yardıma ihtiyacı var

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede, iç savaş nedeniyle insani kriz giderek büyüyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.