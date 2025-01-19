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Dünya
AA 19.01.2025 05:30

Yemen'deki Husiler ABD'nin uçak gemisini bir kez daha hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'nin "USS Harry S. Truman" uçak gemisini bir ay içerisinde 8'inci kez hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki Husiler ABD'nin uçak gemisini bir kez daha hedef aldı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman ve ona eşlik eden bazı savaş gemileri, bir dizi seyir füzesi ve insansız hava aracıyla hedef alındı." ifadesini kullandı.

Seri, saldırının, ABD'nin bu uçak gemisinin Kızıldeniz'e geldiğinden beri 8'inci kez düzenlendiğine dikkati çekti.

Hedeflere başarıyla ulaşıldığını söyleyen Seri, saldırıyla geminin operasyon alanını terk etmeye zorlandığını belirtti.

Seri, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas başta olmak üzere Filistin direniş grupları arasında varılan ateşkes süreci boyunca Yemen'e yönelik bir saldırının düzenlenmesi durumunda "nitelikli askeri operasyonlarla" karşılık bulacağı uyarısında bulundu.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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