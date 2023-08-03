Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.08.2023 10:52

Yemen'de yola döşenmiş patlayıcıların infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti

Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinde iki farklı noktada yola yerleştirilmiş patlayıcıların infilak etmesi sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi.

Yemen'de yola döşenmiş patlayıcıların infilak etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM) konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cevf iline bağlı El-Gayl ilçesinde hayvanlarını otlatan bir Yemenlinin mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Hab Eş-Şaaf ilçesinde de araçla bölgeden geçen 2 kişinin, daha önce yola döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Sivil toplum kuruluşu Yemen Mayın Gözlemevi dün de ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde kara mayınının infilak etmesi sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1'inin yaralandığını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.

ETİKETLER
Yemen Mayın
Sıradaki Haber
Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
İran Cumhurbaşkanı Reisi, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'i ülkesine davet etti
11:38
Papa'dan AB'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözmek için barış diplomasisi geliştirme çağrısı
11:37
Çin'de çocuklara telefon kısıtlaması: En fazla iki saat kullanılabilecek
11:32
Merakla beklenen GPT-5'le ilgili ilk ipuçları ortaya çıktı
11:27
Güney Kore'deki Dünya İzci Jamboreesi etkinliklerinde sıcaklardan 108 kişi hastanelik oldu
11:24
Avrupa zeytinyağında kriz yaşarken Türkiye'de rekor bekleniyor
Atlı jandarma timi 1700 rakımlı yaylada nöbette
Atlı jandarma timi 1700 rakımlı yaylada nöbette
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ