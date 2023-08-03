Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.08.2023 10:16

Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi

Meteoroloji İdaresine göre, Bouches-du-Rhone, Sud-Est, Var ve Vaucluse'da kavurucu sıcakların etkili olması bekleniyor.

Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi
[Fotograf: Reuters]

Bouches-du-Rhone'da "çok yüksek yangın riski" nedeniyle kırmızı alarm verilirken, Sud-Est bölgesindeki 3 kesimde "orman yangını riski" nedeniyle bir alt seviye olan turuncu alarm ilan edildi.

Civardaki Var ve Vaucluse'da da yangın ihtimaline karşı "teyakkuzda olunması" çağrısı yapıldı.

Hazirandan bu yana Bouches-du-Rhone'da ikinci kez kırmızı alarm durumuna geçilirken, Var ve Vaucluse bölgesindeki 5 ormanlık bölüm turistik ziyarete kapatıldı.

Fransız yetkililer, ülkedeki her 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğunu belirtiyor.

ETİKETLER
Fransa Yangın
Sıradaki Haber
Rusya: Kaluga Bölgesi'nde Ukrayna’nın 6 İHA’yla saldırı girişimi engellendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
İran Cumhurbaşkanı Reisi, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'i ülkesine davet etti
11:38
Papa'dan AB'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözmek için barış diplomasisi geliştirme çağrısı
11:37
Çin'de çocuklara telefon kısıtlaması: En fazla iki saat kullanılabilecek
11:32
Merakla beklenen GPT-5'le ilgili ilk ipuçları ortaya çıktı
11:27
Güney Kore'deki Dünya İzci Jamboreesi etkinliklerinde sıcaklardan 108 kişi hastanelik oldu
11:24
Avrupa zeytinyağında kriz yaşarken Türkiye'de rekor bekleniyor
Atlı jandarma timi 1700 rakımlı yaylada nöbette
Atlı jandarma timi 1700 rakımlı yaylada nöbette
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ