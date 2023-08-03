Kavurucu bir kış: Arjantin'in başkenti, 117 yılın rekorunu kırdı

Şili ve Arjantin, iklim değişikliğinin giderek artan korkunç etkilerinin bir başka işareti olarak, kış aylarında anormal derecede yüksek sıcaklıklar yaşıyor.

Şili bazı bölgelerinde, özellikle kuzeyde, sıcaklıkların yaklaşık 39 santigrat dereceye ulaştığını görecek, bu Avrupa'nın yaz ortasında yaşadığı derecenin aynısı.

Şili Meteoroloji Servisi, “Bugün Coquimbo bölgesindeki Vicuna Los Pimientos İstasyonu, kış ayları için ulusal düzeyde ikinci en yüksek tarihsel maksimum sıcaklık olan 37 dereceyi kaydetti. Ağustos 1951'de, Copiapo'da maksimum 37.3 derece sıcaklık kaydedilmişti" dedi.

Sıcak hava dalgası, güney merkez bölgesinin geçen ay yıkıcı sellere maruz kalması ve 30 yıldır görülmeyen yağmura neden olmasının ardından geldi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires şehrinde salı günü sıcaklık 30 santigrat dereceyi geçti.

Ülkenin Ulusal Meteoroloji Servisi, "Bu, 117 yıllık verilerde Ağustos ayının en sıcak başlangıcı" dedi.

Yetkililer, ülkenin başkentinde Ağustos 2014'ten bu yana kış aylarında 30 derecelik bariyerin aşılmadığını bildirdi.

Çiftçilere, bitkilerin su talebini gözden geçirmeleri ve mahsulün ihtiyaçlarına göre sulama miktarını ve sıklığını ayarlamaları tavsiye edildi.