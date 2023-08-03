ABD'nin Maryland eyaletinde yasallaşan esrar satışlarından ilk ay 87,4 milyon dolar elde edildi

Maryland Esrar İdaresi (MCA), temmuz başı itibarıyla eyalette esrar satışının yasal hale geldiğini hatırlattı.

İlk ayın sonunda esrar satışından elde edilen gelirin 87,4 milyon dolara ulaştığını açıklayan MCA, bu rakamın, esrarın sadece tıbbi raporla hastalara satıldığı bir önceki ayki rakamın yaklaşık "iki katına karşılık geldiğini", satışlarda en çok tercih edilen ürünün, 50 milyon dolarlık payla kenevir çiçeğinden yapılan uyuşturucu türü olduğunu belirtti.

MCA, Maryland’de esrar satışlarının serbest olmasında, "eyalet meclis üyelerinin derin araştırmaları ve seçmenler üzerinde yapılan oylamaların" etkili olduğu bilgisini paylaştı.

Yeni yasaya göre, Maryland polisi, daha önceki uygulamanın aksine, esrar kokusunu veya bulundurulmasını şüphelilerin aranması için gerekçe gösteremeyecek ve benzer bir yasa gereği, esrarın ebeveynler ve vasiler tarafından kullanılması, devlet yetkilileri tarafından çocuk "ihmali” olarak değerlendirilemeyecek.

Maryland Ticaret İdaresi 11 Temmuz’da, esrar satışı için sermaye desteğine ihtiyaç duyan işletmelere 40 milyon dolarlık hibe fonu ayırdığını, başvuruların 1 Ağustos’tan itibaren ön onaya açılacağını duyurmuştu.

Maryland’de, mevcut tıbbi marihuana işletmelerinin de yetişkin kullanım pazarına hizmet edebilecek ek lisans edinmesi için aynı fondan yararlanabileceği belirtilmişti.