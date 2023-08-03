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Dünya
AA 03.08.2023 06:32

Nijerya'da 16 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 16 çete üyesi öldürüldü.

Nijerya'da 16 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun Zamfara eyaletinin Dankarami bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda 16 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda silahlı çete üyelerinin kamplarının imha edildiğini aktaran Gabkwet, çete üyelerine ait silah, araç, motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Zamfara eyaleti, 5 yılı aşkın süredir silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Hükümet, artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

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