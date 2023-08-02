Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.08.2023 23:50

Romanya: Rusya'nın Tuna Nehri limanlarına saldırısı savaş suçu

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Rusya'nın Tuna Nehri üzerindeki limanlara yönelik saldırılarının "savaş suçu" olduğunu söyledi.

Romanya: Rusya'nın Tuna Nehri limanlarına saldırısı savaş suçu

Politico haber sitesine göre, Iohannis sosyal medya hesabından, Rusya'nın Tuna Nehri üzerindeki limanlara gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak bu durumun "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Saldırıları "savaş suçu" olarak nitelendiren Iohannis, tahıl depolarına yönelik söz konusu saldırıların "Ukrayna'nın gıda ürünlerini dünyadaki ihtiyaç sahiplerine nakletme kapasitesini etkilediğini" belirtti.

Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın dün gece Tuna Nehri bağlantılı limanlara saldırdığını bildirmişti.

Saldırıya uğrayan limanların fotoğraflarını paylaşan Kubrakov, "Dün gece Rusya İran'a ait insansız hava araçlarıyla bu limanlara saldırdı. Bunlar bugün küresel gıda güvenliğinin temeli haline gelen limanlar. Ruslar depolara ve tahıl silolarına saldırdı, Afrika ülkeleri, Çin ve İsrail'in beklediği yaklaşık 40 bin ton tahıl zarar gördü" demişti.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Romanya Rusya
Sıradaki Haber
Brezilya'da uyuşturucu çetelerine operasyon: 43 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:49
Brezilya'da uyuşturucu çetelerine operasyon: 43 kişi öldü
23:36
Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı
23:23
Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti
22:56
İzmir açıklarında geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
23:01
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı
21:45
Bakanlık'tan koruma altındaki çocuklarla ilgili haberlere yalanlama
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ