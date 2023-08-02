Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.08.2023 22:54

ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı

ABD Kongre polisi, bir silahlı saldırgan olduğu ihbarı üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı, içeride arama yapılıyor.

ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı

ABD Kongre Binası Polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğuna ilişkin ihbar üzerine Senato ofis binaları içinde ve çevresinde polislerin arama yaptıkları bildirildi.

Halka bölgeden uzak durmaları, binaların içerisindekilere de güvenli bir yere saklanmaları çağrısı yapılan açıklamada, herhangi bir silah sesinin duyulduğu yönünde bir teyit olmadığı bilgisi paylaşıldı. 

 

ETİKETLER
Son Dakika ABD
Sıradaki Haber
İspanya'nın bazı kesimlerinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:23
Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti
22:56
İzmir açıklarında geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
21:45
Bakanlık'tan koruma altındaki çocuklarla ilgili haberlere yalanlama
21:28
İspanya'nın bazı kesimlerinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi
21:27
Yunanistan'da son 14 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
21:25
BM: Sudan'da 6 milyondan fazla insan açlıktan bir adım uzakta
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ