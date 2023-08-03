İtalya Başbakanı, kendisine 'faşist' diyen rock yıldızına dava açtı

Şarkıcı, sözlerinde İtalyan yetkiliye hakaret etti. O anın video kaydı, Molko'nun seyirciden performansı çekmemelerini istemesine rağmen internette geniş çapta yayıldı.

Molko, 10 bin hayrana LGBT haklarını koruma çağrısı da dahil olmak üzere çeşitli konularda hitap etti.

Torino şehri savcıları olaydan bir hafta sonra İngiliz şarkıcı hakkında soruşturma başlattı.

Molko'nun sözlerinin ardından gelen tepki, grubun turnesinin devam edip edemeyeceği konusunda şüphe uyandırdı. Ancak grup 1 Ağustos'ta İtalya'nın Sassari kentinde sahne aldı.

İtalya ceza kanununa göre, hükümeti, parlamentoyu veya orduyu alenen karalayan herkes 5 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabilir.