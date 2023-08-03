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Dünya
AA 03.08.2023 07:35

Suudi Arabistan ve Kuveyt, Basra Körfezi'ndeki Durra Gaz Sahası'nın mülkiyetinin kendilerinde olduğunu duyurdu

Kuveyt ve Suudi Arabistan, Basra Körfezi'ndeki Durra Gaz Sahası'nın aralarında bulunduğu bölünmüş tarafsız bölge olarak bilinen alanın yalnızca iki ülkenin ortak mülkiyetinde olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, Basra Körfezi'ndeki Durra Gaz Sahası'nın mülkiyetinin kendilerinde olduğunu duyurdu

Kuveyt ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, söz konusu bölgenin servetlerinin kullanım haklarının tümüyle iki ülkeye ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olarak, Kuveyt ve Suudi Arabistan, bölünmüş bölgenin doğu sınırını müzakere etmek için İran'a çağrılarını yineliyor." ifadeleri yer aldı.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, 2 Ağustos'ta kabine toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Basra Körfezi'ndeki Araş/Durra Gaz Sahası ile ilgili Kuveyt'e birlikte çalışmaya hazır olduklarını ilettiklerini söylemişti.

Araş/Durra Gaz Sahası

Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen Araş/Durra Gaz Sahası, yıllardır İran ile Kuveyt arasında soruna neden oluyor. Gaz sahasının İran tarafında yer alan kısmına "Araş" adı verilirken, Kuveyt tarafı "Durra" olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, Mart 2022'de Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzalamıştı.

İran ise söz konusu anlaşmanın "yasa dışı" olduğunu savunarak bölgede sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu.

Kuveyt, 3 Temmuz'da, bölgede deniz sınırının belirlenmesi için İran'ı müzakereye çağırmış, Tahran yönetimi ise konuya ilişkin açıklamada bulunmamıştı.

Kuveyt Petrol Bakanı Saad el-Barak, 27 Temmuz’da yaptığı açıklamada, "Kuveyt, İran ile sınırın çizilmesini beklemeden Durra Gaz Sahası'nda arama ve üretim faaliyetlerine başlayacak." ifadesini kullanmıştı.

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