Dünya
AA 24.08.2025 07:27

Yemen'de sel felaketi: Ölü sayısı 7'e yükseldi

Yemen'de 4 ilde yaşanan sel felaketinde bilanço artıyor. Ölenlerin sayısı 5'i çocuk olmak üzere 7'ye yükseldi.

Yemen'de sel felaketi: Ölü sayısı 7'e yükseldi
[AA (Arşiv)]

Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde yağan sağanak sonucu meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 7'ye çıktı.

Lahic'in Tuben ilçesindeki yetkililerden alınan bilgiye göre, meydana gelen selde 1 kişi öldü, araçları sel suyuna kapılan 5 kişi kurtarıldı. Sel nedeniyle bazı evler de yıkıldı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise Şebve ve Hadramevt'te sel sularına kapılan 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde ilerleyen saatlerde sağanak yağışın devam edeceği uyarısı yapıldı.

Husilere bağlı "26 September Net" internet sitesinde yer alan haberde, Hacce ilinde sel suları nedeniyle bir evin yıkıldığı ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Yemen Sel
