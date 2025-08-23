Katil İsrail Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Meslektaşımız gazeteci Halid el-Medhun'un şehit olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi, Zikim'deki olayları takip ederken İsrail işgal güçlerinin doğrudan saldırısıyla şehit düştü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gazetecilerin hedef alınmasının, "gerçeği gizlemek ve Filistinlilerin sesini susturmak için işlenen sürekli bir suç" olduğu belirtilerek, bunun Filistinli medya çalışanlarının kararlılığını kıramayacağı vurgulandı.

Medhun'un öldürülmesiyle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 240'a yükseldi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, gazeteci İslam el-Kumi'nin öldürülmesinin ardından bu sayının 239'a çıktığını bildirmişti.

İsrail, 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında kurulu çadırları hedef alan bombardımanda, aralarında Al Jazeera muhabirlerinin de bulunduğu 6 gazeteciyi öldürmüştü.

İsrail'in, uluslararası uyarılara rağmen gazetecileri kasten hedef aldığı, tutukladığı ve tehdit ettiği kaydediliyor.

Gözlemciler, bunun Filistinlileri susturma ve Gazze'de işlenen suçların ortaya çıkmasını engelleme girişimi olduğunu ifade ediyor.

İsrail'in ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı saldırılarda, 62 bin 622 Filistinli öldürüldü, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 157 bin 673 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Saldırılar nedeniyle 114'ü çocuk 281 kişi de kıtlık sonucu hayatını kaybetti.