Yemen Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marib ve El-Cevf illerini birbirine bağlayan çöl yolunda sivil bir aracın geçişi sırasında yere döşenen mayın patladı.

Mayının patlaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı aktarılan açıklamada, mayını kimin yerleştirdiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yemen hükümeti ve Husiler konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'de çatışma

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.