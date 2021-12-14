Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukraynalı Bakan: Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Politico'ya verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden beri Rusya'nın Ukrayna sınırlarına daha fazla birlik gönderdiğine dikkati çekti.
Ukrayna sınırlarında şu an yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu söyleyenReznikov, işgal girişiminin iki taraf için bir felaket olacağının altını çizdi.
"5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir"
Reznikov, bu durumda iki tarafın pek çok kayıp vereceğini ve 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini ifade ederek, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı.
Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını iddia etti.
Son Haberler
- 13:57
- 13:57
- 13:56
- 13:45
- 13:39
Sıradaki Haber
Kanada'da ayrımcılığa uğrayan yerli çocuklar için 31 milyar dolar ayrılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz