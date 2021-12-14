Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Politico'ya verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden beri Rusya'nın Ukrayna sınırlarına daha fazla birlik gönderdiğine dikkati çekti.

Ukrayna sınırlarında şu an yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu söyleyenReznikov, işgal girişiminin iki taraf için bir felaket olacağının altını çizdi.

"5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir"

Reznikov, bu durumda iki tarafın pek çok kayıp vereceğini ve 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini ifade ederek, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı.

Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını iddia etti.