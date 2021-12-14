Başbakan'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'le birlikte BAE'den dönen heyette bir kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

"Sağlık Bakanlığının prosedürlerine göre Bennett de dahil olmak üzere heyetin tamamının karantinaya girdiği" kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin yarın tekrar PCR testi verecekleri aktarıldı.

İsrail tarihinde ilk kez Başbakan sıfatıyla BAE'ye resmi ziyarette bulunan Naftali Bennett, dün Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.