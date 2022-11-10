Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan ve emniyet kaynaklarına dayandırılan habere göre, özel güvenlik güçlerine ait hava savunma sistemleri, Marib kentinin batısından gelen ve kentteki bir mülteci kampını hedef almaya çalışan bomba yüklü İHA'yı etkisiz hale getirdi.

Haberde, İHA'nın hedefine ulaşmadan düşürüldüğü vurgulandı.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler 21 Ekim'de de Dabbe Limanı'na 2 İHA ile saldırı düzenlemişti

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Bağımsız Aden kanalının haberine göre, Şebve'deki Yemen Petrol Şirketi, Kuna Limanı'ndaki tankeri hedef almaya çalışan İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki Hadramevt Valiliği'nden 21 Ekim'de yapılan açıklamada da Husilerin, kentteki Dabbe Limanı'na 2 İHA ile saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.