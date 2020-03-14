Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçlerinden yapılan açıklamada, Husilerin, Hudeyde'de ateşkesin uygulanması için kurulan 5. izleme noktasını dinamitle patlattığı belirtildi.

Açıklamada, bu saldırının Husilerin ateşkes için kurulan izleme noktalarını denetleyen Birleşmiş Milletler (BM) misyonlarına yönelik yeni bir saldırısı olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

BM, Yemen hükümeti ile Husiler arasında ateşkesin uygulanması için Hudeyde'de Ekim 2019'da 5 izleme noktası kurmuştu.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 13 Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.